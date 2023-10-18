معروف: الاحتلال ارتكب "مجزرة القرن" في المستشفى المعمداني

وصف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بأنها "مجزرة القرن الواحد والعشرين"، و"امتداد لجرائمه منذ نكبة شعبنا عام 1948م".

وقال معروف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال تعمّد استهداف المستشفى المعمداني بشكل مباشر، والمدنيين النازحين إليه، منتهكاً كل الأعراف والقوانين الدولية وما يسمى أخلاق الحرب".

وأضاف: "لا يمكن توصيف ما جرى إلا بالمحرقة، وإن اعتراف الاحتلال لوسائل الإعلام الغربية أن استهدافه لكل الأماكن في قطاع غزة موافق عليها سياسياً وعسكرياً، يؤكد مجدداً تعمد قتله المدنيين والأطفال والطواقم الصحية والصحفية ورغبته بارتكاب هولوكست ضد شعبنا يفوق في إجرامه ما سجلته النازية".

وأكد معروف أن "هذه الجريمة تثبت للعالم أن الاحتلال لن يتوقف عن القتل والدمار ولا زالت شهيته مفتوحة لمزيد من المجازر، دون خشية من عقاب أو محاسبة أو لوم".

وتابع: "بتنا أمام مشهد خاتمة هذه النكبة الإنسانية بنفاد المواد الحياتية الأساسية وبتوقف مستشفيات غزة عن العمل خلال الساعات القادمة، ما يعني تحول غزة لمقبرة جماعية من المرضى والجرحى بسبب توقف العناية الطبية والمواطنين بسبب الكارثة الصحية وانعدام الغذاء والماء".

واستشهد أكثر من 500 مواطنًا وأصيب المئات بجروح مختلفة إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى المكتظ بألاف المرضى والنازحين مساء الأحد.

وأحدثت المجزرة ردود فعل محلية وعربية ودولية وخرجت مظاهرات في الكثير من العواصم حول العالم وسط دعوات ومناشدات لوقف العدوان البربري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني عشر على التوالي.