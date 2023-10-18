السيسي: ما يحدث في غزة يأتي لدفع السكان للمغادرة واللجوء لمصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القاهرة لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وأن تصفيتها أمر في غاية الخطورة.

واعتبر أن ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حركة حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة.

التهجير لمصر

وأوضح في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز أن ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر.

وأضاف أن تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وأكد السيسي أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن القاهرة أيدت منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين