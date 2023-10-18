استشهاد مقاوم بانفجار عبوة ناسفة شرق نابلس

استشهد صباح اليوم الاربعاء الشاب براء نائل حافظ دويكات (26 عاما) من بلدة روجيب شرق نابلس بانفجار عرَضي أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة، بالقرب من معبر عورتا شرق نابلس، وذلك خلال مواجهات معركة طوفان الأقصى وانتصارا لدماء شهداء مجزرة مشفى المعمداني بحي الزيتون بغزة.

وأفادت مصادر محلية عن سماع دوي انفجار ضخم صباح اليوم بالقرب من معبر عورتا شرق نابلس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شهيدا من الموقع المذكور إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس.

أعمال تمشيط

ووصلت قوات الاحتلال في وقت لاحق إلى المكان، وشرعت بأعمال تمشيط في محيط المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد دويكات أسير محرر عدة مرات، وهو طالب بجامعة القدس المفتوحة في سنته الأخيرة.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها البطل براء نائل دويكات، والذي ارتقى عقب إلقائه عبوة ناسفة تجاه قوات الاحتلال قرب بلدة عورتا جنوب نابلس خلال مواجهات معركة طوفان الأقصى.

واستشهد فلسطيني مساء أمس وأصيب آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب انطلاق مسيرات من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، رداً على المجزرة الإسرائيلية بقصفٍ مباغت استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)؛ ما أدى لارتقاء مئات الشهداء والجرحى، دفعةً واحدة.

عمليات إطلاق نار

وشهدت ميادين الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس والليلة الماضية عددا من عمليات إطلاق النار والمواجهة والاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في نقاط التماس، بعد مسيرات غاضبة خرجت نصرة لغزة وردا على مجزرة الاحتلال بحق مشفى المعمداني بحي الزيتون بغزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء.

وفور سماع خبر المجزرة، خرجت عشرات المسيرات الغاضبة في مدن ومخيمات الضفة الغربية، وتوجهت لنقاط التماس حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 22 عملية إطلاق نار على حواجز ونقاط عسكرية وتجمع لقوات الاحتلال ومستوطنات في عدة مناطق في الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة في جنين وطولكرم ونابلس وطوباس ورام الله والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة

المصدر / فلسطين أون لاين