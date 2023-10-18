تنديدا بمجزة "المعمداني".. دعوات عاجلة للنفير العام في الضفة

دعت قوى وفصائل وطنية وإسلامية إلى جانب دعوات شعبية للخروج الحاشد والمشاركة الواسعة في مسيرات في كافة محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت القوى الوطنية والشعبية على أن هذه المظاهرات العاجلة تنديدا بزيارة الرئيس الأمريكي بايد للمنطقة وجريمة الاحتلال في مجزرة مستشفى المعمداني ومواصلة جرائم الحرب على شعبنا في غزة.

وفي نابلس دعت القوى الوطنية والإسلامية وسط دعوات شبابي لمسيرة حاشدة تنطلق من دوار الشهداء وسط نابلس، وفي طوباس ستنطلق مسيرة حاشدة من مسجد الشهيد في المدينة.

مسيرة حاشدة

وفي جنين، أطلقت القوى الوطنية والإسلامية دعوات واسعة للمشاركة والحشد في المسيرة الجماهيرية من مسجد المخيم الكبير.

وانطلقت دعوات في محافظة قلقيلية للخروج في مسيرة حاشدة من مسجد ابن تيمية "حي النقار"، وفي طولكرم من ميدان جمال عبد الناصر.

وفي بيت لحم، انطلقت دعوات للحشد على مدخل بيت لحم الشمالي، وفي أريحا انطلقت دعوات للحشد في مسجد العباسية بمخيم عقبة جبر.

وفي الخليل، انطلقت دعوات فصائلية وشعبية للحشد والتظاهر على دوار ابن رشد وسط المدينة، وفي رام الله على دوار المنارة وسط المدينة.

نصرة غزة

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية للمشاركة الحاشدة في فعاليات نصرة غزة في عدد من مدن الضفة الغربية، داعية لاستمرار إشغال العدو في كل نقاط التماس انتصار لغزة والتصدي لتصعيد الاحتلال ومستوطنيه في القدس والضفة.

كما دعت الكلتة الإسلامية طلبة جامعات الضفة الأحرار النفير العام والالتحاق بركب المقاومة، والتوجه لنقاط المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال ومستوطنيه في نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت نشطاء وحراكات شبابية في الضفة الغربية دعوات للنزول للشارع في كل مدن الضفة والتوجه لنقاط التماس، وتفعيل الإرباك الليلي نصرة لغزة وإرباكا للاحتلال وقواته.

وأكد الدعوات على ضرورة توسيع الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وإشعال مناطق التماس نصرة للمقاومة ورداً على مجازر الاحتلال بحق غزة.

وشددت الدعوات التي أطلقها الشباب الثائر بالضفة الغربية على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، وعدم تركهم يصولوا بأمن وأمان في شوارع الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين