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مع انهيار الشيكل.. العدوان على غزة قد تدفع "بنك إسرائيل" لقرار غير مسبوق

18 أكتوبر 2023 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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يعقد "بنك إسرائيل" اجتماع لجنة سياسته النقدية في 23 أكتوبر/تشرين أول 2023، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية "الشيكل".

وبفعل تطورات العدوان على قطاع غزة، يتوقع محللون في بورصة (تل أبيب)، أن يقدم" بنك إسرائيل" على خفض أسعار الفائدة، وهو قرار اتخذه البنك آخر مرة في أبريل/نيسان 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

حاليا، تبلغ أسعار الفائدة على الشيكل مستوى 4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما تشير تقديرات محللي بورصة تل أبيب بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

سعر الفائدة

بينما ذهبت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، لأبعد من ذلك، وتوقعت أن يبلغ خفض سعر الفائدة مقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع المقبل، لتستقر عند 4 بالمئة.

حاليا، يبلغ سعر صرف الدولار، 4.02 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية منذ مارس/آذار لعام 2015.

ويحتاج الاقتصاد الإسرائيلي إلى تحفيز قد يكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا بسبب الحرب، بصدارة الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات.

ورغم تدخلات بنك إسرائيل في سوق الصرف وإعلانه ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، إلا أن الشيكل تدهور لمستوياته الحالية، وسط توقعات بالمزيد في حال إعلان إسرائيل اجتياح بري لقطاع غزة.

المصدر / الأناضول
#بنك إسرائيل #العدوان على غزة #انهيار الشيكل

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