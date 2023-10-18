إصابة 4 جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

أعلن الإعلام العبري الرسمي الأربعاء، إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال مساء أمس الثلاثاء، بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة الليلة الماضية نتيجة صواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله على الحدود اللبنانية بالقرب من بلدة شتولا".

استهداف ميركافا

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن فجر الأربعاء، استهدف دبابة "ميركافا" في موقع "الراهب" الإسرائيلي مقابل بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

وشهد اليومين الماضيين قصف متبادل على طرفي الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة واللبنانية على وقع الأحداث المتواصلة في قطاع غزة.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر المتواصلة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين