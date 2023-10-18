فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمدان: إدارة بايدن والدول الغربية يتحملون المسؤولية عن جرائم الاحتلال في غزة

حملة عالمية في الكويت بعنوان "أطفال غزة لماذا يقتلون؟"

"التعاون الإسلامي" تدعو إلى فتح ممرات إنسانية لغزة

مسيرات فلسطينية وعربية وإسلامية دعما لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال

الإعلامي الحكومي: ادعاءات الاحتلال عن استخدام المدنيين دروعا بشرية كذبة جديدة

غزة: الأشلاء والدماء ما تزال متناثرة في ساحة "المعمداني"

الأزهر يدعو لدعم فلسطين "بالعدة والعتاد" بعد مجزرة المعمداني

الصحة: 3478 شهيدًا و12065مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

حماس تشيد بانتفاضة الضفة وتدعو لاستمرار الاشتباك مع الاحتلال

معروف: الاحتلال ارتكب "مجزرة القرن" في المستشفى المعمداني

إصابة 4 جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

18 أكتوبر 2023 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أعلن الإعلام العبري الرسمي الأربعاء، إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال مساء أمس الثلاثاء، بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أصيب أربعة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة الليلة الماضية نتيجة صواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله على الحدود اللبنانية بالقرب من بلدة شتولا".

استهداف ميركافا

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن فجر الأربعاء، استهدف دبابة "ميركافا" في موقع "الراهب" الإسرائيلي مقابل بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

وشهد اليومين الماضيين قصف متبادل على طرفي الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة واللبنانية على وقع الأحداث المتواصلة في قطاع غزة.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والمجازر المتواصلة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابة جنود #الحدود مع لبنان #إصابة جنود إسرائيليين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة