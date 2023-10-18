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هنية يدعو للخروج والغضب أمام سفارات الاحتلال ردا على مجزرة المستشفى المعمداني

18 أكتوبر 2023 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للنفير العام والغضب لأرواح شهداء مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة.

وحمل رئيس حركة حماس مسؤولية هذه الجريمة للاحتلال ومن يوفرون له الغطاء وقال: "هذه جرائم حرب، وهذه الإبادة الجماعية يتحمل مسؤوليتها الاحتلال والذين وفروا له الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة وهذا العدوان".

ووجه الدعوة للشعوب العربية والإسلامية الحرة للخروج في العواصم العربية والإسلامية وعواصم العالم الدعوة للنفير والغضب أمام سفارات الاحتلال والضغط على الاحتلال وعلى من أعطى الاحتلال الضوء الأخضر لهذه المجازر في غزة.

الضفة وأراضي 48

واستنفر هنية شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي أراضي الـ 48 للخروج في مدن الضفة وفي الداخل المحتل للانفجار في وجه المحتل تنديداً بهذه المجزرة بهذه الوحشية وبهذه الجرائم.

ودعا هنية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية؛ كما ودعت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة صريحة واضحة هذه المجزرة البشعة.

وطالب منظمة التعاون الإسلامي في لقاء الغد بالمملكة السعودية لرفع الصوت واتخاذ قرارات واضحة منسجمة مع هذا الدم.

وقال:" ندعو ليكن الصوت عالياً والبيان قوياً والموقف واضحاً لا لأرباع الحلول ولا لأنصاف الحلول مع الدم في غزة، لا لأرباع الكلمات وأنصاف الكلمات" مشيراً إلى أن هذا الدم لن يضيع هدراً ولن تمر عليه هذه الأمة وهذه الاجتماعات مرور الكرام.

 

وأشار إلى أن هذه المجزرة ستشكل نقطة تحول إضافي طوفان يضاف إلى طوفان الاقصى ليُساء وجه هذا العدو في كل مكان وعلى كل المستويات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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