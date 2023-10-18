500 شهيد في مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه وعدوانه على قطاع غزة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

وخلف القصف المتواصل للاحتلال على غزة حتى الآن أكثر من 3 آلاف و200 شهيد و12 ألفا و500 جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، في حين ردت المقاومة الفلسطينية بقصف (تل أبيب) وعسقلان ضمن عمليتها طوفان الأقصى.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن مجزرة المستشفى المعمداني التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعدّ مجزرة القرن الواحد والعشرين، وهي امتداد لجرائمه منذ نكبة شعبنا عام 1948م.

انتشال أشلاء

وأضاف معروف، في تصريح صحفي، حتى هذه اللحظة هناك انتشال لأشلاء من موقع مجزرة المستشفى المعمداني التي تعمّد الاحتلال استهدافها بشكل مباشر والمدنيين النازحين إليها منتهكاً كل الأعراف والقوانين الدولية وما يسمى أخلاق الحرب.

وقالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي، جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً.

المصدر / فلسطين أون لاين