اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة العدوان على المستشفى المعمداني

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لمناقشة العدوان على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن الاجتماع سيعقد في الساعة 10.00 بالتوقيت المحلي لنيويورك.

كما ذكر البيان أن مشروع قرار البرازيل الذي يطالب بـ"هدنة إنسانية" في غزة سيطرح للتصويت في الجلسة التي ستكون مفتوحة.

وكانت روسيا والإمارات العربية المتحدة قد دعتا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم على المستشفى الأهلي المعمدان في غزة.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن "ما يزيد على 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

والاثنين، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وحصل مشروع القرار الروسي على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وصوتت روسيا والصين والإمارات والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده.

وامتنعت كل من البرازيل وسويسرا وألبانيا ومالطا والإكوادور وغانا عن التصويت.

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده إلى الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة المتمثلة في 9 أصوات من أصل 15 دولة عضو في المجلس.

وكان القرار الروسي ينص على "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".