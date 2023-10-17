معروف: خسائر العدوان فاقت خسائر كل العدوانات السابقة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن إحصائية خسائر هذا العدوان في يومه الحادي عشر فاقت جميع أضرار وخسائر شعبنا في كل الحروب والعدوانات التي شنها الاحتلال على غزة واستمرت قرابة مائة يوم في الأعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ٢٠١٢، ٢٠١٤، ٢٠٢١.

وأكد معروف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا المشهد يعكس مدى المذبحة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الحالي.

حصر أعداد الشهداء والوحدات السكنية

وذكر أن حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت والمرافق العامة والخسائر الاقتصادية، فضلا عن الواقع الإنساني الذي لم يسبق له مثيل خلال العدوانات السابقة، بمنع كل الإمدادات الحياتية الأساسية والمعيشية الضرورية والطبية.

وتابع: "إن هذا الواقع الإنساني الكارثي يرافقه تراجع واضح في المواقف الدولية تجاه هذه الجريمة ضد الإنسانية؛ ما يتطلب خطوات جادة وفورية من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية لوقف جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة بإدخال المساعدات الإغاثية للمواطنين والإنسانية لمختلف القطاعات الخدماتية".

المصدر / فلسطين أون لاين