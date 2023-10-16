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أبو عبيدة: عدد الأسرى لدي القسام ما بين 200 و250

16 أكتوبر 2023 . الساعة 22:18 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مصورة له، مساء الإثنين، إن العدو عمد منذ اليوم الأول من هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان.

وأضاف: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه.

وشدد أبو عبيدة على أن "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له".

وأكمل: نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا.

وكشف عن عدد الأسرى لدى كتائب القسام وهم ما بين 200 إلى 250 من الجنود والضباط والمستوطنين، خلال معركة طوفان الأقصى، لافتا إلى أن البقية من الأسرى موزعون لدى المكونات الأخرى.

ونوه إلى أن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز.

ونوه أبو عبيدة إلى أن القسام ستطلق سراح الأسرى الأجانب حينما تسمح الظروف الميدانية.

ودعا كل دول العالم لتحذير حملة جنسياتها من القتال في جيش العدو

وأكد أن أي مقاتل في جيش الاحتلال يحمل جنسية أخرى سنتعامل معه كعدو مباشر

وأضاف: نؤكد لأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة في كل بيت.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #أسرى #أبو عبيدة #القسام

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