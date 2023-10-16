سلطة الطاقة: نفاد وقود مولدات المستشفيات ينذر بكارثة إنسانية في غزة

قالت سلطة الطاقة في غزة اليوم الاثنين إن نفاد وقود مولدات المستشفيات في القطاع ينذر بكارثة إنسانية.

وذكر رئيس سلطة الطاقة في غزة جلال إسماعيل أن "نفاد وقود مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع ينذر بكارثة إنسانية".

وأضاف إسماعيل في بيان أنه في ظل انقطاع التيار الكهربائي فإن المستشفيات تعمل على مولدات الكهرباء ووقودها لا يكفي لأكثر من 24 ساعة مما ينذر بكارثة إنسانية.

وتفرض دولة الاحتلال حصارا شاملا على القطاع تم بموجبه منع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والماء والمواد الأساسية إلى سكان غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وفي السياق، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني في غزة حاليا "يتدهور بطريقة مقلقة وخطرة للغاية وقطاع الصحة على مشارف الانهيار".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة إيمان الطرابلسي في تصريحات صحفية اليوم إن المستشفيات الأساسية والمؤسسات الصحية وفرق الإغاثة تعمل تحت ضغط كبير بسبب تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون لرعاية صحية وطبية.

وأضافت إيمان الطرابلسي أن ما يجري يتزامن مع تناقص في مخزون الأدوية ومواد الإغاثة، بالإضافة إلى معاناة القطاع حاليا من معضلة انقطاع الكهرباء بما أن المركز الأساسي للتزويد بالكهرباء توقف عن العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين