الشيكل في أدنى مستوى منذ 8.5 سنوات أمام الدولار

سجل الشيكل الإسرائيلي، مساء الإثنين، تراجعا أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات ونصف السنة، على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت ما قبل الماضي.

وبحسب بيانات أسعار الصرف المنشورة على موقع (بنك إسرائيل)، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 4 شواكل، وهو رقم قياسي للعملة الأمريكية وغير مسبوق منذ تداولات مارس/آذار لعام 2015.





وقفز سعر الدولار الأمريكي من أقل من 3.97 شيكلا بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، إلى 4.002 شواكل مساء الإثنين.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين