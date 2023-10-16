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تجدد الاشتباكات على الحدود اللبنانية الجنوبية وحزب الله يستهدف 5 مواقع

16 أكتوبر 2023 . الساعة 19:06 بتوقيت القدس
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قال حزب الله اللبناني، الإثنين، إنه استهدف 5 مواقع إسرائيلية، وذلك في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحزب استهدف مواقع مسكاف عام، وخربة المنارة، وهرمون، وريشا، ورامية.

بلدة الضهيرة

وسُمعت أصوات اشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

وظهر اليوم الإثنين، قصفت قوات الاحتلال أطراف بلدة الضهيرة وبلدة يارين على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلا عن محاولات تسلل متكررة داخل للداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #الاحتلال #اشتباكات #الجبهة الشمالية

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