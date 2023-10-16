853 طفلًا ارتقوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، إن عدد الشهداء الأطفال الذي ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، بلغ عددهم 853 طفلاً.

وأوضح المكتب في بيان أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيداً وإصابة 10850 مواطناً بجراح مختلفة.

وذكر أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال حيث توزعت كالتالي: 936 امرأة و853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

عدد المباني

وبلغ عدد المباني السكنية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل 3731 مبنى سكنياً تضم 10500 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال عدوان الاحتلال المدارس، حيث أخرج الاحتلال 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، فيما ارتقى 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر توالياً

وعملت الطواقم الحكومية على تعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال توزيع المواد الإغاثية العاجلة عبر اللجان المحلية تزامناً مع تشغيل عدد كبير من المخابز وتوفير الطحين والوقود اللازم لها.

إزالة الأنقاض

وواصلت الطواقم الحكومية والبلديات عمليات إزالة الأنقاض من الطرقات وصيانة آبار المياه التي تضررت بفعل استهداف الاحتلال لها.

وعملت وزارة الزراعة على ضمان استمرار العملية الإنتاجية الزراعية وتوفير الغذاء للمواطنين بجميع المحافظات بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية وذوي العلاقة بالقطاع الزراعي.

المصدر / فلسطين أون لاين