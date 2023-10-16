دعوات للمشاركة في مسيرة حاشدة برام الله مساء اليوم

دعت الكلتة الإسلامية طلبة جامعات الضفة الأحرار النفير العام والالتحاق بركب المقاومة، والتوجه لنقاط المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال ومستوطنيه في نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت دعوات من الكتلة الإسلامية ومجلس الطلبة وحركات الطلبة في جامعة بيرزيت للمشاركة في مسيرة حاشدة نصرة لغزة ودعماً للمقاومة، وذلك اليوم الاثنين تمام الساعة 5 م على دوار المنارة برام الله.

وأضافت الكتلة في بيان لها: "إن إخوانكم المجاهدين في الخطوط الأمامية وفي نخبة القسام الذين يخوضون المعارك باقتدار مع هذا الجيش المجرم ويحققون الانتصارات النوعية".

وأشارت الكتلة: "لا يفوقونكم عمراً فهم في أوائل العشرينات وأغلبهم لا يزيدون عن 30 عاماً، وهؤلاء الأبطال لا يزيدون عنكم إقداماً ولكم في إخوانكم أبطال القسام الذين خرجوا من بينكم في النجاح وبيرزيت والخليل وبولينكنك والقدس في الانتفاضة وأذاقوا الاحتلال الويل والدمار خير دليل على هذا".

مرحلة فارقة

وأكدت الكتلة على أن هذه المرحلة الفارقة في صراعنا مع المحتل تلقي بنفسها ثقيلة على اكتاف طلبة الجامعات وشباب فلسطين، فهم رجال المرحلة، مضيفة: "فلا تتخلفوا عن حمل الامانة ورفع الراية والاقدام في سبيل الله".

وانطلقت دعوات فلسطينية اليوم الاثنين، لتوسيع الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وإشعال مناطق التماس نصرة للمقاومة ورداً على مجازر الاحتلال بحق غزة.

وشددت الدعوات التي أطلقها الشباب الثائر بالضفة الغربية على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين، وعدم تركهم يصولوا بأمن وأمان في شوارع الضفة الغربية.

هذا ودعت القوى الوطنية والإسلامية للحشد والمشاركة في فعالية الدعم والإسناد لأبطال المقاومة.

تأييد المقاومة

ودعا الحراك الشبابي للمشاركة في الفعالية الحاشدة نصرة وتأييدا للمقاومة ولأبناء شعبنا المنتفضين في كافة نطاق التماس مع الاحتلال بالضفة الغربية.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين