الدفاع المدني الفلسطيني ينقذ عائلة دهشان من القصف الإسرائيلي

تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من إنقاذ عائلة دهشان المكونة من 10 أفراد من القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة، اليوم الأحد.

أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى انهيار المنزل بالكامل، ما أسفر عن إصابة 4 أفراد من العائلة بجروح.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث وإخراج أفراد العائلة من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قصف بربري

يأتي القصف الإسرائيلي البربري في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الإنساني الدولي، وارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين