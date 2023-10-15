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محدث "القسام": قصف مجمع مفتاحيم ومدينة عسقلان

15 أكتوبر 2023 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
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رشقات صاروخية صاروخ صواريخ

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أنها قصفت مجمع مفتاحيم شرق غزة، ومدينة عسقلان في الغلاف برشقات صاروخية.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها "قصفت مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية".

وفي بيان منفصل، قالت "القسام" إنها "قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين".

شلومي ونهاريا

وفي وقت سابق الأحد، قالت "القسام" في بيان، إن "كتائب القسام- لبنان، تقصف مستوطنتي شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا" وذلك ردا على الحرب على غزة.

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2450 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصاب 9200 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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