"الإعلامي الحكومي" يدين قرار الشركة الفرنسية بحجب شارة قناة الأقصى

دان المكتب الإعلامي الحكومي قرار الشركة الفرنسية المسؤولة عن القمر الصناعي Eutelsat حجب شارة قناة الأقصى الفضائية عن القمر ووقف بث القناة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في بيان صحفي اليوم الأحد، إن قرار الشركة الفرنسية هو "اصطفاف واضح إلى جانب الاحتلال ومساندة له في عدوانه ضد أبناء شعبنا المدنيين العزل، وهو قرار عنصري مخالف للأعراف والمواثيق الدولية، وللحق في حرية الرأي والتعبير".

اللوبي الصهيوني

وأضاف معروف أن "قرار الشركة الفرنسية جاء بضغط من اللوبي الصهيوني، ونحن نساند الزملاء الصحفيين في شبكة الأقصى الإعلامية ونقف معهم في مواجهة ورفض هذا القرار".

وأكد معروف أن "الإعلام الفلسطيني لن يبرح ولن يترك ساحة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وستبقى التغطية الإعلامية مستمرة رغم كل الجرائم والقرارات التي تحاول منع الحقيقة".

المصدر / فلسطين أون لاين