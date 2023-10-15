هنية: لا هجرة من غزة إلى مصر

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أنه "لا هجرة من غزة إلى مصر"، و"قرارنا هو أن نبقى في أرضنا ونحميها"، وانتقد الدعم الأمريكي والغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا.

وقال هنية في خطاب تلفزيوني مساء السبت إن سكان القطاع يشعرون بالانتماء العميق لأرضهم، وانهم مصممون على البقاء والصمود في وجه التحديات التي تواجههم.

وأضاف أنه "لا هجرة من الضفة الغربية ولا من غزة، وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر (..) نؤكد للأشقاء أن قرارنا هو أن نبقى في أرضنا ونحميها بكل قوتنا".هنية يحيى الموقف المصري الرافض لاستقبال مهجرين من غزة

الموقف المصري

وحيا هنية، الموقف المصري الرافض لاستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة، تحاول دولة الاحتلال دفعهم لمغادرة مناطقهم وبيوتهم.

وأضاف "أقول لإخواني في مصر قرارنا هو أن نبقى في أرضنا؛ ومن ثم قراركم هو قرارنا والوقوف في وجه المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية سنفشله - بإذن الله - بهذا الصمود وبهذا الموقف الموحد؛ وبهذا التضامن العربي الإسلامي العالمي من كل أحرار العالم".

وقال هنية "نقف اليوم أمام هذه التداعيات الهائلة والمهولة للهزيمة الاستراتيجية التي تلقاها العدو الصهيوني في السابع من أكتوبر المجيد (انطلاق عملية طوفان الأقصى) على أيدي كتائب القسام، والتي أحدثت زلزالًا كبيراً ومدوياً في قلب الكيان الصهيوني".

وأضاف "نقف اليوم بكل شموخ وإباء أمام هذه المقاومة الباسلة على أرض غزة والممتدة إلى كل أرض فلسطين، والتي بدأت كتابة هذا التاريخ بطوفان الأقصى، ووضعت البداية الحقيقية لزوال هذا الاحتلال" على حد تقديره.

ضربة القسام

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن ضربة القسام وضعت حداً لهذه السياسة والخطط الصهيونية التي تقوم بها الحكومة الصهيونية الفاشية في الأقصى وفي الضفة وفي غزة وضد أسرانا وضد أهلنا في ال48 وضد أبناء شعبنا الفلسطيني ولنستأنف استراتيجية التحرير والعودة بإذن الله".

وانتقد الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل، الذي يتم "على قاعدة ازدواجية المعايير والنفاق وتبني الروايات والأضاليل الكاذبة التي تراجعوا عنها".

المصدر / فلسطين أون لاين