الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال العشرات من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء شعبنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مازن الدنبك، وسامي العاصي، ونصر الله يليبلة، وجعفر ريحان، ومؤمن ريحان، وبراء ريحان من قرية تل، وناصوح اشتية ونجله محمد من قرية سالم شرق المدينة.

فيما اعتقل من جنين، أحمد ضياء الأحمد من بلدة رمانة، وعلي سميح أبو بكر، وطارق محمد قبها، من بلدة يعبد، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منازلهم وفتشتها.

أسرى محررون

وفي الخليل، فإن قوات الاحتلال اعتقلت: الأسير المحرر يوسف ابو هاشم (26 عاماً)، وعلي عز الدين الحميدان ابو مارية (21 عاما)، وبهاء محمد خليل زعاقيق (28 عاماً)، وأمير قاسم خليل اخليل (16 عاماً).

كما وألحقت قوات الاحتلال أضراراً مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم خلال عمليات التفتيش.

واعتقل الشقيقين محمود ومالك إياد ثوابتة، وأحمد صالح ثوابتة، من بلدة بيت فجار في بيت لحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي صبري جبرين، وهشام خليل العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومحمود نصري صلاح، وأحمد حسن صلاح من بلدة الخضر.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطناً، في مخيمات وبلدات وقرى المحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد طاهر البرغوثي، ويعقوب ثلجي الريماوي، وعبادة أشرف الريماوي، وأسعد وليد الريماوي، بعد الاعتداء عليهم وتفتيش منازلهم، في البلدة.

مخيم الجلزون

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام كلا من: فايز بدرة، وبراء بدرة، مصطفى أبو كويك، وبشير أبو كويك، ونادر عباس، ومحمد أبو كويك، ومحمود مصطفى أبو كويك، وسامي سامر أبو كويك، بعد أن داهمت منازلهم في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت موسى إيهاب، وعلي دبور، من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

ومن قرية قبيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال جهاد خالد غيظان، ومحمد رأفت فوزي جميل، بعد أن داهمت منزليهما، وعبثت بمحتوياتهما.

ومن بلدة عبوين شمال غرب المدينة، اعتقل جنود الاحتلال محمد طاهر مزاحم (25 عاماً)، والطفل عبد الله هلال محمود هلال (16 عاماً)، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

المصدر / فلسطين أون لاين