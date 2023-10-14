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توجيه شرعي مهم من وزارة الأوقاف بشأن النزوح

14 أكتوبر 2023 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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وزارة الأوقاف بغزة

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، السبت، أبناء شعبنا إلى عدم الخروج من البيوت إلاّ إن ظهر خطر مباشر يُهدد أرواحهم.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن استهداف الاحتلال للنازحين تسبب في إزهاق أرواح العشرات من الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، وثبوت كذب الاحتلال بوجود مناطق آمنة في ظل مواصلته القصف لهذه المناطق، ومع ثبوت الخطر المهدد لأرواح النازحين.

وأكدت أن "الثبات في بيوتنا وأرضنا لها فضائل شرعية، ووطنية، وميدانية، ولن نقبل إلاّ هجرة إلى أرضنا المحتلة، ومدننا وقرانا التي أخرجنا منها الاحتلال عام 1948".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأوقاف #أوقاف غزة #نزوح المواطنين

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