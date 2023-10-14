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حماس تثمن موقف الرئيس الروسي الرافض لعدوان الاحتلال على غزة

14 أكتوبر 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موقف الرئيس الروسي الرافض للعدوان والحصار على غزة، معربه عن ترحيبها بالجهود موسكو الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت "نثمّن في حركة المقاومة الإسلامية حماس موقف الرئيس فلاديمير بوتين من العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا ورفضه حصار غزة وقطع الامدادات الاغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها".

ترحيب بالجهود

وأكد البيان ترحيب حماس بالجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الصهيوني الممنهج على شعبنا في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1900 شهيدا، بينهم 614 طفلا و370 سيدة، إلى جانب إصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 سيدة، جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #العدوان على غزة #موقف روسيا من العدوان على غزة

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