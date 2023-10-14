"حماس" تدين استهداف الاحتلال الطواقم الاعلامية في جنوب لبنان

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام في جنوب لبنان وأدى إلى استشهاد مصور صحفي وإصابة ٦ أخرين بجراح.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم السبت، إنَّ الاستهداف المتعمّد والمتكرّر الذي يمارسه العدو الصهيوني ضدّ طواقم العمل الصحفي والإعلاميين، هو جريمة حرب بشعة تضاف إلى مسلسل جرائمه بحقّ الصحافة والإعلام الفلسطيني والأجنبي.

كيان فاشي

وأضافت أن استهداف الصحافيين الاعلاميين يثبت مجدّداً أنّه كيان فاشي يحارب الحقيقة والمصداقية، ولا يلتزم بأي معايير أخلاقية ولا مواثيق دولية، ويخشى من فضح إجرامه وكشف عدوانه.

واكدت، أنّ كل جرائم الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الإعلام لن تفلح في التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها في قطاع غزّة وفي عموم فلسطين المحتلة، أو تغييب صوت وصورة الحقيقة التي تفضح عدوانه وتكشف ساديته في استهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل من أبناء شعبنا الفلسطيني.

الشهيد عصام عبد الله

وتقدمت حماس بخالص العزاء إلى وكالة رويترز وذوي الشهيد عصام عبد الله.

وأدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى استشهاد مصور وكالة رويترز عصام عبد الله وجرح اثنين من فريق قناة الجزيرة واثنين من وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر / فلسطين أون لاين