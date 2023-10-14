حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس تطال قيادات وكوادر في حماس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عددا من قيادات وكوادر حركة حماس

ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جمعة أبو خليفة، عقب دهم منزله في منطقة الهدف، ومحمود فايد من حي الجابريات، بجوار مخيم جنين للاجئين، شرقي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في مدينة جنين، استطاع خلالها المقاومين تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في آلية إسرائيلية عسكرية، تزامنًا مع إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

عدنان عصفور وأحمد عواد

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين والقياديين في حماس عدنان عصفور وأحمد عوّاد، عقب دهم منزليهما في المدينة.

ودهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أمير محمد اشتية في حي رفيديا غربي مدينة نابلس، وفشل في اعتقاله لعدم تواجده في المنزل لحظة الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف حج محمد من "شارع الرازي" في المدينة، والمواطن عدنان العقاد من منزله في حي المخفي، واعتقل شابين لم تعرف هويتهما حتى اللحظة من عمارة المصري السكنية في نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود رزق الله من منزل عائلته في بلدة قصرة جنوبي المدينة، والأسير المحرر محمد سمارة من منزله في حي المساكن الشعبية شرقًا.

أسير محرر

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقل الأسير المحرر محمد سرحان البرغوثي من منزله في بلدة كوبر، والشاب ضياء أبو قرع من بلدة المزرعة الغربية، شمالي المدينة، وسط الضفة.

وفي أريحا؛ اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عقبة جبر وعين السلطان للاجئين جنوبي مدينة أريحا، واعتقلت 5 شبان، عُرف منهم الشاب محمد خليفة من منزل عائلته، تزامنًا مع اندلاع مواجهات واشتباكات "عنيفة" في أزقة المخيم.

وذكرت مصادر محلية، أن ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، أحدهم بجراح خطيرة (رصاص حي) في الرأس نُقل إلى مشافي رام الله لاستكمال العلاج.

وأفادت كتائب القسام أن مجاهدوها اشتبكوا فجر اليوم مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر في أريحا.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ودهمت عدة منازل في أحياء المدينة؛ قبل أن يعتقل كلًا من: ياسين العروج ونجله طه، الشقيقان خليل وورد محمد الشيخ، والأسير المحرر أحمد خميس.

ممثل الكتلة

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال دورا، جنوب غربي المدينة، واعتقلت وليد محمود عمرو ونجله أكرم وليد من قرية المجد، ومحمد أمين الرجوب من الكوم، بالإضافة للشاب مؤمن أحمد الشلش من بلدة بيت عوا جنوب غربي المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، أحمد الشريف، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مدينة الخليل، و منسق الكتـ.ـلة الإسـ.ـلاميّة في جامعة بوليتكنك فلسطين، طارق عمرو من منزل عائلته في دورا، بالإضافة للشابين مهند الأطرش وصدام دعنا من منزليهما في المدينة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، فجر اليوم، المواطنين خالد مصلح ومحمد نايف أبو شنب، عقب دهم منزليهما في مخيم قلنديا للاجئين، شمالي مدنية القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين