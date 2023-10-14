"القسام" تعلن قصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، صباح السبت، قصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية.

وذكرت "القسام" في بيان، أن "رشقة صاروخية انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت".

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يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف غاراته على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، ومحاولاته تفريغ الجزء الشمالي من القطاع من سكانه، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين