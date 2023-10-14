خارجية الاتحاد الأوروبي: ترحيل سكان شمال غزة عملية خطيرة

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إن دعوة (إسرائيل) إلى ترحيل (إجلاء) أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تمامًا تنفيذه"، وهي عملية خطيرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بكين: "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية".

وحول تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي قالت فيها، الجمعة، لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أوروبا تقف "إلى جانب (إسرائيل) التي تملك "حق الدفاع عن نفسها" أشار بوريل إلى "حدود هذا الموقف".

واعتبر بوريل أن الإستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق على المدى البعيد لإيجاد حل لـ"دوامة العنف"هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليًا.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومها السابع وسط استمرار الغارات الجوية التي ينفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.

وحسب آخر معطيات وزارة الصحية الفلسطينية، السبت، استشهد 1900 فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء وبينهم من النازحين داخل القطاع بشكل قسري، وأصيب أكثر من 7 آلاف آخرين بجروح، فيما قُتل 1200 إسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين