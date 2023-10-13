الإعلامي الحكومي يدعو لعدم التعاطي مع حرب الاحتلال النفسية

دعا المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين إلى عدم التعاطي مع محاولات الاحتلال التي تأتي ضمن الحرب النفسية.

وقال المكتب في تصريح صحفي صدر عنه صباح اليوم: "يحاول الاحتلال بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".

وأضافت: "من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه للجنوب".

ودعا المكتب المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، "علما أن طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها".

المصدر / فلسطين أون لاين