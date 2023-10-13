فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلامي الحكومي يدعو لعدم التعاطي مع حرب الاحتلال النفسية

إطلاق القسام سراح مستوطنة وطفليها رسالة إنسانية تكشف زيف التضليل الإسرائيلي

"القسام لا يقتل الأطفال" .. رحمة المقاومة تقابلها دموية الاحتلال بحق أطفال غزة

1569 شهيدًا و7212 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

"القسام": مقتل 13 أسيراً بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال لمناطق غزة

بسبب طوفان الأقصى.. الاحتلال يبدأ إخلاء مستوطنات غلاف غزة

نازحون تقطعت بهم السبل يبحثون عن النجاة في مستشفى "الشفاء"

(33) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى في الضفة

"قطع الاحتلال المياه عن غزة".. "كارثة إنسانية" أرهقت كاهل المواطنين ومناشدات للحل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 45 مواطنا

الإعلامي الحكومي يدعو لعدم التعاطي مع حرب الاحتلال النفسية

13 أكتوبر 2023 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
...
سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

دعا المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين إلى عدم التعاطي مع محاولات الاحتلال التي تأتي ضمن الحرب النفسية.

وقال المكتب في تصريح صحفي صدر عنه صباح اليوم: "يحاول الاحتلال بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".

وأضافت: "من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه للجنوب".

ودعا المكتب المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، "علما أن طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حرب نفسية #الإعلامي الحكومي #حرب الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر