"القسام": مقتل 13 أسيراً بينهم أجانب جراء قصف الاحتلال لمناطق غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، عن مقتل 13 أسيرًا من أسرى معركة "طوفان الأقصى" بينهم أجانب في القصف الإسرائيلي المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت كتائب القسام في تصريح صحفي مقتضب: "إن 6 أسرى قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

وتشن دولة الاحتلال غارات مكثفة بالطائرات الحربية والمدافع والبوارج غارات على محافظات قطاع غزة، وتستهدف المناطق المدنية والسكانية دون سابق إنذار، الأمر الذي أدى لارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين