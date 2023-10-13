الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 45 مواطنا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 45 مواطنا بينهم معتقلون محررون.

وبداية من جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، ستة مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين.

والمعتقلون هم بحسب مصادر محلية: طلال راجح عساف، ومجدي زكارنة، للضغط على ابنيهما لتسليم نفسهما إلى سلطات الاحتلال، كما اعتقلت: رمضان محمود أبو معلا، ورياض زكارنة ونجله فادي، للضغط على نجله لتسليم نفسه بحجة أنه مطلوب، وابراهيم أبو معلا، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال وحالات اختناق، واعتقل 29 آخرون، في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

مدينة الخليل

وداهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت 24 مواطنا، هم: بلال سليم المحتسب، وضرار أبو منشار، وماهر برقان، وعبد الرحمن الجعبري، وأمجد الحموري، وهاشم علي أبو تركي، وحاتم قفيشة ونجله أنس، وعبيدة ابو سنينة، وعكرمة وخزيمة غيث، وعزام سلهب، ومصطفى شاور، وامجد وشقيقه بهاء فضل زاهدة، وفراس ابو شرخ، وفهد الجنيدي، ومنذر الجعبة، ومراد شاهين، ويوسف طالب ابو سنينه، وعبد الخالق ونبيل ومازن النتشة، ولقمان الهشلمون، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي بلدة حلحول، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، فيما جرى اعتقال الشاب صالح أبو ريان.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أسامه العناتي.

بيت أمر

وفي بلدة بيت أمر، شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد يوسف عبد الفتاح عوض (55 عاما) وحمزة محمد يوسف عوض (26 عاما) ومحمد خالد عبدالله عوض (25 عاما)، بعد محاصرتها منزلين في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزلي المواطنين محمد خالد عبد الله جراد، ومحمد إبراهيم مصطفى عوض، في منطقتي "الحبايل" و"المصرارة" غرب البلدة، وسط إطلاق نار، قبل أن تعتقل كلا من: محمد يوسف عبد الفتاح عوض (55 عاما) وحمزة محمد يوسف عوض (26 عاما) ومحمد خالد عبدالله عوض (25 عاما).

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها.

رام الله

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أيمن أبو عرام من بلدة بيرزيت شمالا، وهلال عبد القادر الخواجا، والأسير المحرر معتصم الخواجا من نعلين غربا، وعبادة محمد قطوسة من بلدة دير قديس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

المصدر / فلسطين أون لاين