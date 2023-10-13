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استطلاع: انهيار شعبية نتنياهو داخليا بعد عملية "طوفان الأقصى"

13 أكتوبر 2023 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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بنيامين نتنياهو

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، أن شعبية وتمثيل حزب الليكود بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في "الكنيست" سينهار لو جرت انتخابات عامة الآن، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وشنت كتائب القسام وفصائل المقاومة هجوما واسعا ومفاجئا من قطاع غزة على مدن وبلدات ومستوطنات إسرائيلية، يوم السبت الماضي.

ووفقا للاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإنه في حال جرت انتخابات عامة سيتراجع تمثيل حزب الليكود في "الكنيست" إلى 19 مقعدا (32 مقعدا في الكنيست اليوم)، في حين سيرتفع تمثيل "المعسكر الوطني" إلى 41 مقعدا.

كذلك تبين أن تمثيل أحزاب الائتلاف المتطرفة مجتمعة سيتراجع من 64 مقعدا، اليوم، إلى 42 مقعدا، فيما سيرتفع تمثيل أحزاب المعارضة من 56 مقعدا حاليا، إلى 78 مقعدا.

ارتفاع شعبية غانتس

وبدا من الاستطلاع أن شعبية غانتس، الذي وافق على الانضمام إلى حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو، في أعقاب الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، قد ارتفعت وأنه تفوق على نتنياهو. واعتبر 48% من المستطلعين أن غانتس أنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، مقابل 29% الذي يعتبرون أن نتنياهو الأنسب لتولي المنصب.

ولو جرت انتخابات للكنيست الآن لكانت نتائجها كالتالي:

"المعسكر الوطني" 41 مقعدا؛ الليكود 19 مقعدا؛ "ييش عتيد" 15 مقعدا؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ حزب شاس يتراجع من 10 إلى 7 مقاعد؛ حزب ميرتس 6 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد؛ الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد؛ القائمة الموحدة 5 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" 5 مقاعد؛ الصهيونية الدينية 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزبا التجمع والعمل نسبة الحسم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#استطلاع رأي #شعبية نتنياهو #طوفان الأقصى

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