تظاهرات في دول أوربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في عدد من الدول الأوربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب مصادر عدة خرج المئات من المتظاهرين في كل من السويد وبلجيكا تنديدا بالعدوان، رافعين الأعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بآلة البطش الإسرائيلية.

وشهدت مدينة يوتبوري مظاهرة حاشدة شارك فيها ناشطون وممثلو أحزاب سويدية مؤيدون للقضية الفلسطينية وحشد كبير من أبناء الجاليات الفلسطينية العربية.

نفاق وازدواجية معايير

وأكد المتظاهرون حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال، مطالبين المجتمع الدولي بالتوقف عن النفاق وازدواجية المعايير، وضرورة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الممتد لخمسة وسبعين عاما دون تحريك ساكن من العالم.

كما حمّل المتحدثون المجتمع الدولي المسؤولية عما يحدث في غزة من حرب شرسة يشنها الاحتلال، وخرق للقانون الدولي، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهدم البيوت على ساكنيها، مشددين على ضرورة وقف هذه الحرب ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية منددين بمجازر دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين