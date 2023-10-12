فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة تقر قرارين لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية

"الإعلامي الحكومي": قطاع غزة بات منطقة منكوبة

حركة "حماس" توجه دعوة ونداءً عاجلًا لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية

عدوان إسرائيلي جوي يستهدف مطارَي دمشق وحلب

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني بغزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" بسبب العدوان الإسرائيلي

"حماس" تدعو وسائل الإعلام الغربية للتحقق مما يصلها من الاحتلال ومصادره

الأونروا: "ما يقرب من 218 ألف غزي نزحوا لـ 92 من مدارسنا

تهديدات الاحتلال بقصف المساعدات لغزة.. صورة أخرى لـالإبادة الجماعية

دياب لـ"فلسطين": طوفان الأقصى باكورة تحرير فلسطين والقدس

1417 شهيدًا و6268 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

تظاهرات في دول أوربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

12 أكتوبر 2023 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
...
من مظاهرة السويد المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في عدد من الدول الأوربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب مصادر عدة خرج المئات من المتظاهرين في كل من السويد وبلجيكا تنديدا بالعدوان، رافعين الأعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بآلة البطش الإسرائيلية.

وشهدت مدينة يوتبوري مظاهرة حاشدة شارك فيها ناشطون وممثلو أحزاب سويدية مؤيدون للقضية الفلسطينية وحشد كبير من أبناء الجاليات الفلسطينية العربية.

نفاق وازدواجية معايير

وأكد المتظاهرون حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ونيل حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال، مطالبين المجتمع الدولي بالتوقف عن النفاق وازدواجية المعايير، وضرورة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الممتد لخمسة وسبعين عاما دون تحريك ساكن من العالم.

كما حمّل المتحدثون المجتمع الدولي المسؤولية عما يحدث في غزة من حرب شرسة يشنها الاحتلال، وخرق للقانون الدولي، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهدم البيوت على ساكنيها، مشددين على ضرورة وقف هذه الحرب ومعاقبة الاحتلال على جرائمه.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية منددين بمجازر دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عدوان إسرائيلي #العدوان على غزة #تظاهرات في دول أوربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر