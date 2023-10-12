حركة "حماس" توجه دعوة ونداءً عاجلًا لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" النداء إلى شعبنا الفلسطيني وجماهير أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العام في يوم غدٍ الجمعة، في كلّ الساحات، داخل فلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي والإسلامي، تعزيزاً لصمود أهلنا في قطاع غزَّة وإسناداً لمقاومتنا الباسلة، وانتصاراً لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك قبلة الأحرار، قبلة المسلمين الأولى.

ودعت حماس في بيان لها، جماهير شعبنا الفلسطيني في عموم فلسطين الأبيّة إلى النفير وشدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، والاعتكاف فيه طيلة يوم الجمعة تأكيداً على إسلاميته ورمزيته الدينية والوطنية.

كما ودعت أهلنا وشبابنا الثائر في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة إلى التظاهر والاحتشاد والاشتباك مع العدو الصهيوني والإثخان في جنوده وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل.

مخيمات اللجوء

وكذلك دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة، لنعلن فيها وقوفنا مع القدس وغزّة العزّة ومقاومتها الباسلة، ومن حالت دونهم الجغرافيا فليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس.

ودعت الحركة أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً ومنظمات ومساجد وحركات سياسية ومجتمع مدني، للخروج في يوم جمعة طوفان الأقصى، وإبراز كل أشكال الدَّعم والتأييد والتضامن مع شعبنا المقاوم في غزّة وعموم فلسطين، والتأكيد بأنَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة لن يبقى وحده ولن نسمح بإنفاذ حرب الإبادة الصهيونية ضده، فنحن أمة واحدة وجسد واحد.

وأضاف بيان الحركة: "جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، هذا نداؤنا العاجل لكم، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تمرّ بها قضيتنا وقدسنا وأقصانا، بفعل الإرهاب الصهيوني والتواطؤ الأمريكي والغربي ضد حقوق شعبنا المشروعة وضد قبلتنا الأولى، فكونوا في الموعد مع القدس والأقصى ومع فلسطين وأهلنا في غزّة العزّة. {وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ}

المصدر / فلسطين أون لاين