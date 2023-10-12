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الصليب الأحمر: الوضع الإنساني بغزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" بسبب العدوان الإسرائيلي

12 أكتوبر 2023 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
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استهداف الأطفال في غزة

حذر الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز.

وأعرب المدير الإقليمي للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني عن قلقه على مصير المدنيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف يومي.

وأحكمت إسرائيل الحصار المفروض منذ 2006 على قطاع غزة الفقير، البالغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، فقطعت عنه المياه والكهرباء والغاز والإمدادات.

وحذر كاربوني خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من أن الوضع الإنساني في القطاع "سيخرج عن السيطرة بسرعة"، موضحا أن القصف المتواصل لا يسمح لمنظمته بتوزيع مخزونها من بعض المواد الضرورية مثل البنزين لمولدات الكهرباء والكلور لشبكة المياه.

ظروف أمنية

وقال إن "الظروف الأمنية لا تسمح لنا بالتنقل بحرية" مضيفا "لا خيار لدينا في حال كان هناك اتفاق (لضمان سلامة العاملين الإنسانيين) سوى أن نثق به" في وقت قتل خمسة مسعفين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مذ بدء المعارك.

وشدد على ضرورة إقامة ممر إنساني لإدخال المواد الضرورية والمعدات الطبية والوقود، وهو ما دعت إليه الأمم المتحدة أيضا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، وفي الضفة ارتفعت الحصيلة إلى 31 شهيدا، و180 جريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العدوان الإسرائيلي #الصليب الأحمر #الوضع الإنساني بغزة

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