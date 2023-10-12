"حماس" تدعو وسائل الإعلام الغربية للتحقق مما يصلها من الاحتلال ومصادره

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، وسائل الإعلام الغربية، إلى التحقّق مما يصلها من الاحتلال الفاشي ومصادره، من معلومات ومواد مغلوطة ومزيّفة، وذلك في ظل ما يتردد من معلومات مزيّفة يتم تداولها على أنها حقائق.

وأضاف الرشق في تصريح صحفي: "تابعنا ما وَرَد على صحيفتي واشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، من تراجع عن رواية قتل المقاومة للأطفال واعتدائها على النساء، فإن العالم سيكتشف زيف الرواية الصهيونية وأكاذيبها، عن فظائع مزعومة ارتكبتها المقاومة.

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وأكمل: تلك المزاعم لم يثبُت أي رواية منها، ولم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم هذه المزاعم.

وشدد على أن كل الدلائل تؤكّد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، قوانين الحرب، والقانون الإنساني، وحرصها على تجنّب استهداف المدنيين والأطفال والنساء.

المصدر / فلسطين أون لاين