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55 معتقلا في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس

12 أكتوبر 2023 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين (أرشيف)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضّفة طالت (55) مواطنًا على الأقل، وتوزعت على محافظات: الخليل، بيت لحم، جنين، طولكرم، نابلس، أريحا، رام الله، قلقيلية، والقدس.

وقال نادي الأسير، إن جزءًا من المعتقلين هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال، ومنهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال.

وأضاف أنّ حملة الاعتقالات هذه، تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال السّياسة الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالمواطنين، والانتقام منهم، ولتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الاحتلال اعتقل من الضفة منذ السابع من أكتوبر الجاري، تاريخ معركة المقاومة (طوفان الأقصى)، أكثر من 200 مواطن من الضفّة.

من الجدير ذكره أنّ الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري، اعتقل أكثر من 5600 مواطن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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