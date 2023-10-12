قتيلان برصاص شرطة الاحتلال في رهط بالداخل المحتل

قتل شابان، الليلة الماضية، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وعلم أن ضحيتي جريمة القتل هما خليل سلمان الطوري أبو مديغم وحسن فتحي الطوري أبو مديغم.

وبحسب مصادر محلية فإن الشابين قُتلا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شجار بين عائلتين جرى فيه إطلاق النار.

رئيس بلدية رهط

ونشر رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، صباح اليوم الخميس، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "نعي شهداء رهط.. باسم أخوالي قوم حسن عياش أبو مديغم، وباسم رهط، ننعى: الشهيد خليل سلمان أبو مديغم والشهيد حسن فتحي أبو مديغم، اللذين ارتقيا إثر إطلاق النار عليهما من شرطة رهط. ندين ما قام به عناصر الشرطة من تصفية ميدانية. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم الله أجرنا. بيت الأجر في ضاحية الفرات قبال مدرسة المنار".

وجاء في بيان صدر طواقم الإسعاف أن شابا (35 عاما) قتل نتيجة حادث جنائي وقع في الحي رقم 8 في رهط؛ ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

المصدر / فلسطين أون لاين