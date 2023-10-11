بدران: تعليمات قيادة المقاومة لأبطال القسام استهداف الجنود والقواعد العسكرية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، أن معركة طوفان الأقصى هي عملية دفاعية بامتياز رداً على انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين.

وأوضح بدران مساء الأربعاء أن معركة طوفان الأقصى استهدفت المراكز والقواعد العسكرية للاحتلال الصهيوني.

ووصف القيادي في حماس ما يجري من قصف صهيوني إرهابي همجي متواصل ضد قطاع غزة "بالإبادة الجماعية".

وأوضح بدران أن الحركة معنية في الوقت الحالي بوقف عدوان الاحتلال البربري الهمجي على المدنيين الأبرياء في غزة.

إدعاءات الاحتلال

وحول ادعاءات الاحتلال الصهيوني وبعض وسائل الإعلام الغربية أن المقاومة تذبح المدنيين الإسرائيليين؛ نفى بدران بشدة هذه الادعاءات قائلاً: "ديننا يمنعنا من التعرض للمدنيين واستهدافهم، وقد نفذ مقاتلونا وصية قائد أركان المقاومة القائد أبو خالد الضيف بذلك؛ وهناك مقاطع فيديو تثبت ذلك".

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن المقاومة كانت حريصة على أسر الجنود، والتعليمات لجنودنا في الميدان هو "استهداف الجنود والمراكز العسكرية".

وحول حراك الأمة العربية والإسلامية نصرةً لقطاع غزة وتنديداً بالعدوان، طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس الأمتين العربية والإسلامية أن يكونوا سنداً لشعبنا الفلسطيني الصامد.

المصدر / فلسطين أون لاين