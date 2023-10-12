الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.

وأضافت الوزارة على لسان الناطق باسمها د. أشرف القدرة، اليوم الخميس، أن المستشفيات في حال اشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الارض جراء اشتداد العدوان الاسرائيلي.

وأكدت أن استمرار قطع الاحتلال الاسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة.

وحملّت الوزارة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية واضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة

وشددت على أن الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين