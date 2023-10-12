فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة تقر قرارين لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية

"الإعلامي الحكومي": قطاع غزة بات منطقة منكوبة

حركة "حماس" توجه دعوة ونداءً عاجلًا لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية

عدوان إسرائيلي جوي يستهدف مطارَي دمشق وحلب

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني بغزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" بسبب العدوان الإسرائيلي

"حماس" تدعو وسائل الإعلام الغربية للتحقق مما يصلها من الاحتلال ومصادره

الأونروا: "ما يقرب من 218 ألف غزي نزحوا لـ 92 من مدارسنا

تهديدات الاحتلال بقصف المساعدات لغزة.. صورة أخرى لـالإبادة الجماعية

دياب لـ"فلسطين": طوفان الأقصى باكورة تحرير فلسطين والقدس

1417 شهيدًا و6268 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

الصحة بغزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد

12 أكتوبر 2023 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
...
إسعاف الحرب على غزة مستشفيات غزة

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.

وأضافت الوزارة على لسان الناطق باسمها د. أشرف القدرة، اليوم الخميس، أن المستشفيات في حال اشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الارض جراء اشتداد العدوان الاسرائيلي.

وأكدت أن استمرار قطع الاحتلال الاسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة.

وحملّت الوزارة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب انهاكه للمنظومة الصحية واضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة

وشددت على أن الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #الخدمات الصحية #العدوان على غزة #وزارة الصحة في غزة #مستشفيات غزة في الحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر