(29) شهيدًا في الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى

وثَّق مركز معطى، اليوم الأربعاء، استشهاد 29 مواطنًا فلسطينيًّا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي أعلن انطلاقها رئيس أركان المقاومة محمد الضيف السبت الماضي.

والشهداء وفقا لمركز معطى موزعين على المدن في الضفة كالآتي:

🔸 (10) الخليل

🔸 (6) القدس

🔸 (5) نابلس

🔸 (2) جنين

🔸 (2) أريحا

🔸 (1) بيت لحم

🔸 (1) رام الله

🔸 (1) طولكرم

🔸 (1) قلقيلية

⭕ أسماء الشهداء:

1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات

2- عمرو جبران/رام الله / مواجهات

3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-

4- محمد عوض جربوعة/ الخليل /عملية طعن

5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات

6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات

7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح

8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات

9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات

10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات

11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات

12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-

13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات

14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-

15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة

16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات

17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات

18- محمد ماجد حماد / الخليل / مواجهات

19- أحمد أشرف عوض / الخليل / اشتباك مسلح

20- علي عليان / طولكرم / شظايا صواريخ القبة الحديدية

21- محمود محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

22- أحمد محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

23- علي عبيسان العباسي / القدس / مواجهات

24- عبدالرحمن فرج ديبة / القدس / مواجهات

25- مراد عيسى الفرا / بيت لحم / اشتباك مسلح

26- مصعب عبد الحليم أبوريدة / نابلس / مواجهات

27- عبادة سائد أبو سرور / نابلس / مواجهات

28- معاذ رائد عودة / نابلس / مواجهات

29- حسن مهند عودة / نابلس / مواجهات -طفل

المصدر / فلسطين أون لاين