الاحتلال يعلن "تسلل" طائرات مُسيرة من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه يشتبه في اختراق المجال الجوي لشمال فلسطين المحتلة، بطائرات بدون طيار قادمة من لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره عبر منصة "إكس"، "اشتباه في تسلل طائرات بدون طيار من جنوب لبنان لـ أفيفيم في الجليل الأعلى شمال (إسرائيل)".

ودعا جيش الاحتلال المستوطنين في المناطق التي سمع فيها دوي صافرات الإنذار، الدخول إلى الملاجئ والبقاء داخلها حتى إشعار آخر.

البقاء في الملاجئ

وأضاف في بيان ردا على تطورات الشمال: "يجب البقاء في الغرف المحمية (الملاجئ) حتى إشعار آخر، ووضع وسائل الاتصال وغيرها من التجهيزات الضرورية اللازمة لفترة طويلة".

وتابع: "يجب إغلاق باب الملاجئ والنافذة الفولاذية الخارجية والنافذة الزجاجية الداخلية بإحكام، لأن الحركة في الخارج في هذه المنطقة تهدد الحياة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

في ذات السياق، تحدثت القناة "12" العبرية الخاصة عن "اشتباه في تسلل 15 إلى 20 طائرة بدون طيار من جنوب لبنان إلى أفيفيم"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر / فلسطين أون لاين