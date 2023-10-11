"حماس" تنعى القائد والمؤسس عبد الفتاح دخان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، القائد الكبير والجليل المؤسس، عبد الفتاح دخان "أبو أسامة" رفيق الشيخ القائد المؤسس الإمام أحمد ياسين، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان لها: شاءت أقدار الله أن تفيض روح الشيخ أبو أسامة الطاهرة إلى بارئها، اليوم في قطاع غزَّة المقاوم، بعد أن رأت عينُه واكتحلت بإبداعات أبنائه وأحفاده من جيل كتائب عزّ الدين القسّام المظفرة، وهم يسطّرون ملاحم العزّ والبطولة والانتصار للقدس والأقصى، في عملية طوفان الأقصى؛ في مشهدٍ تاريخيّ ومفصل مهمّ من مفاصل تاريخ شعبنا النضالي ضدّ العدو الصهيوني وأركان حكومته الفاشية، هذا الانتصار التاريخي الذي طالما كان القائد والشيخ المؤسّس عبد الفتّاح دخان، رحمه الله، مؤسّساً له، وملهماً لاستمراره، وقائداً وموجّهاً لمسيرته وتفاصيله.

وأضافت: "إنَّنا في حركة حماس، وإذ ننعى القائد الكبير والشيخ الجليل النائب في المجلس التشريعي عبد الفتّاح دخان، الذي وافته المنيّة اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والتربية والدَّعوة، ومسيرة مظفرة بالإعداد والجهاد والمقاومة، حيث تخرّج وتتلمذ على يديه المجاهدون والمقاومون وأهل الرّباط والتضحية في كامل فلسطين التاريخية وخارجها، وارتقى أبناؤه شهداء على درب ذات الشوكة، وجرح وأسر وأبعد العشرات من عائلته المجاهدة، ونؤكّد أنَّ معركة شعبنا ومقاومته الباسلة في طوفان الأقصى مستمرة، تستلهم من مسيرة وسيرة القادة الشهداء الكبار، معالم التضحية والإرادة والصمود، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في تحرير الأرض والمقدسات.