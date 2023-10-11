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بعد نفاد الوقود

توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل في قطاع غزة

11 أكتوبر 2023 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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محطة توليد الكهرباء بغزة

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء انقطاع التيار الكهربائي عن كامل قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد مخزون الوقود.

وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة المهندس عماد الباز في تصريح صحفي إن محطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل عند الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي بسبب نفاد مخزونها من الوقود.

وأضاف الباز أن التوقف أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كامل أنحاء قطاع غزة.

وينذر توقف محطة توليد الكهرباء بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة تقديم الخدمات الحياتية الأساسية للمواطنين.

وقطعت (إسرائيل) إمدادات الكهرباء عن القطاع قبل يومين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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