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في هجوم للمستوطنين.. 3 شهداء و11 إصابة بالرصاص الحي في قصرة

11 أكتوبر 2023 . الساعة 18:09 بتوقيت القدس
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3 شهداء و11 إصابة بالرصاص الحي في قصرة

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب 11 آخرون، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستوطنين في بلدة قصرة، جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

وأوضحت المصادر الطبية بأن الطواقم نقلت 11 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.

إطلاق نار على إسعاف

وأضافت أن قوات الاحتلال والمستوطنين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة.

وتشهد القرى المحاذية للمستوطنات في الضفة الغربية اعتداءات متكررة، لا سيما في محافظة نابلس، التي تحيط بها مستوطنات يسكنها أشد المستوطنين تطرفًا وإجرامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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