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الإعلام الحكومي: قطاع غزة أمام كارثة محققة مع توقف محطة التوليد خلال ساعات

11 أكتوبر 2023 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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محطة الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات من جرَّاء نفاد الوقود.

وذكر المكتب في تصريح صحفي، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم جميع الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعًا على الكهرباء، ولن يتسنى تشغيلها جزئيًّا بالمولدات في ظل منع إمدادات الوقود من بوابة رفح.

وأكد هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم، فيما يمكن وصفه بأنه أقذر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين العزَّل عرفها التاريخ الحديث.

وأطلق المكتب، نداء استغاثة عاجل جدًّا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #محطة التوليد #الاعلام الحكومي

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