الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامنا مع فعاليات مساندة لمعركة طوفان الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد محمد عامر من منزل عائلته، في بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع القدس شرق مدينة نابلس، بالسواتر الترابية، فيما اقتحمت المنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة وسط إطلاق نار.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عند مفرق شارع القدس بمدينة نابلس.

اعتقال عضو مجلس بلدي

واعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس البلدي عمر القواسمي، من منزله بمدينة الخليل، إلى جانب اقتحام بلدة بيت أخر شمال المدينة.

ولليوم الثاني على التوالي فشل الاحتلال في اعتقال الأسير المحرر القيادي نادر صوافطة، وقام باعتقال شقيقه نظام صوافطة للضغط عليه لتسليم نفسه.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان المقدسية، فيما اعتقلت شابين من منطقة راس شحادة بضاحية السلام.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلة، بينما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة عناتا بعد إطلاق نار استهدف معسكر عنتوت المقام على أراضي البلدة.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية فعاليات إسنادية للمقاومة في معركة طوفان الأقصى، وسط تصاعد في أعمال المقاومة بما فيها عمليات إطلاق النار.

عمليات إطلاق نار

وسجلت الضفة الغربية عمليات إطلاق نار عدة خلال معركة "طوفان الأقصى"، توزعت في مناطق عدة، منها جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" إلى 21 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 120 إصابة.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للنفير وزيادة نقاط الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كافة مناطق الضفة الغربية، ضمن معركة طوفان الأقصى التي بدأت عملياتها النوعية السبت الماضي.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد الكبير في المخيمات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وقطع الطرق الالتفافية أمام قوات الاحتلال والمستوطنين، واستهدافهم بعمليات نوعية.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة "طوفان الأقصى"، وللمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية في عموم مدن الضفة المحتلة.

النفير العام

كما دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى النفير العام يوم الجمعة القادم "جمعة طوفان الأقصى"، من أجل نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.

وأكدت حركة حماس أن إعلان يوم الجمعة القادم "جمعة طوفان الأقصى" يوماً للنفير العام في عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم، يأتي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

المصدر / فلسطين أون لاين