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شهيدان برصاص الاحتلال في سلوان بالقدس المحتلة

11 أكتوبر 2023 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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من مواجهات سلوان ليلة أمس

استُشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شابين استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهما: عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي.

وذكرت أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

وكما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وكذلك في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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