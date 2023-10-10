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مقاومو القسام يشتبكون للمرة الثانية اليوم مع جيش الاحتلال قرب "زيكيم"

10 أكتوبر 2023 . الساعة 22:57 بتوقيت القدس
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أرشيفية

اشتبك مقاومو القسام، للمرة الثانية اليوم الثلاثاء، مع جيش وعناصر الاحتلال قرب منطقة زيكيم العسكرية شمالي غزة.

وكان الاشتباك الأول بعد ظهر اليوم، حيث أعلنت مصادر أمنية وإعلامية عبرية وقوع الاشتباك من دون أن تحدد كيف جرت عملية تسلل المقاومين لهذه المنطقة.

وزعمت القناة 13 الإسرائيلية، أن 3 مقاومين ارتقوا في اشتباك مع قوات أمن الاحتلال خلال الاشتباك مساء اليوم بمنطقة "زيكيم".

وتقع قاعدة زيكيم على الحدود الشمالية من قطاع غزة، وتتبع مدينة عسقلان، وتطل على شواطئ المدينة.

وتكمن أهمية القاعدة في وقوعها ضمن المستوطنة التي تتمتع بتحصينات أمنية مشددة، حيث توجد مصفاة للنفط ومحطة توليد كهرباء تمد جنوب (إسرائيل) بالكهرباء إلى جانب القاعدة العسكرية المذكورة.

وعرضت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاقتحام الكوماندوز البحري قاعدة "زيكيم" العسكرية، وقالت إنه جرى الإجهاز على مجموعة من الجنود الإسرائيليين في إطار عمليتها "طوفان الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
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