بايدن يعطي (إسرائيل) الضوء الأخضر لاستمرار جرائمها بغزة

أعطى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دولة الاحتلال الإسرائيلي، الضوء الأخضر لاستمرار ارتكاب جرائمها في قطاع غزة، والمضي في العدوان الحربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بايدن في واشنطن، بمشاركة نائبته كمالا هاريس.

وقال بايدن إن الولايات الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرة إلى المنطقة للردع، متابعًا: "مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى (إسرائيل) كلما تطلب الأمر".

وتابع جو بايدن :"طلبت من الكونجرس اتخاذ تدابير لمساعدة (إسرائيل)، واتصلت برئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو وأبلغته بأننا نتضامن مع دولته، ونقف معها بوضوح".

وتعهد بايدين بإيصال مساعدات عسكرية عاجلة لدولة الاحتلال، وتذخير منظومة القبة الحديدية لديها.

وليست هذه المرة الأولى التي تقف فيها واشنطن إلى جانب (إسرائيل) إذ إنها الداعم الأول عالميًّا لها في الناحية العسكرية والاقتصادية.

واتخذت العديد من المواقف المساندة للظلم الإسرائيلي، في مجلسي الأمن والأمم المتحدة ضاربة بعرض الحائط الإجماعي الدولي على بعض القضايا لإعطاء حقوق الفلسطينيين.

المصدر / وكالات