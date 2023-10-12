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2808 شهيدًا 10850 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

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محدث 2808 شهيدًا 10850 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

12 أكتوبر 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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أطفال جرحى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 2808.

وقالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها بفيسبوك: "استشهاد 2808 مواطنا وإصابة 10850 مواطنا آخر بجراح مختلفة".

وكانت آخر حصيلة معلنة للوزارة للشهداء بغزة 2329، بينهم نحو 700 طفل، و9042 مصابا.

ولليوم التاسع، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وأسفرت عملية طوفان الأقصى عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3526 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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